Venezuela: altri due magistrati rifugiati in ambasciata Cile

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 2 AGO - Altri due magistrati del Tribunale supremo di giustizia (Tsg) del Venezuela nominati dal Parlamento, in mano all'opposizione, si sono rifugiati nell'ambasciata cilena a Caracas e sono sotto la protezione delle autorità di Santiago. Lo ha reso noto su Twitter il ministro degli Esteri cileno, Heraldo Munoz, scrivendo che ci sono "due nuovi ospiti" nella residenza diplomatica a Caracas - Beatriz Ruiz e José Fernando Nunez - e precisando che se ne faranno richiesta otterranno l'asilo. Munoz aveva già informato lo scorso 29 luglio di un'altra magistrata dell'alta corte che si era rifugiata nell'ambasciata, Elenis del Valle Rodriguez. I tre giudici fanno parte di un gruppo di 33 magistrati scelti dal Parlamento in sostituzione dei membri del Tsg designati in modo irregolare dalla precedente maggioranza chavista. Tre di questi magistrati sono già stati arrestati dal Servizio di intelligence (Sebin), almeno uno si è esiliato all'estero e gli altri sono passati alla clandestinità.