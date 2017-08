(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - Donald Trump ha confessato ai membri del suo club di golf di Bedminster che la ''Casa Bianca e' una catapecchia'' e per questo i fine settimana va via da Washington. Lo riporta Golf Magazine, senza specificare se si sia trattato o meno di una battuta. Le indiscrezioni di Golf Magazine espongono Trump a nuove critiche. La prima a scendere in campo e' Chelsea Clinton, la figlia di Bill e Hillary: ''Grazie a tutti gli uscieri, i maggiordomi, i giardinieri, gli idraulici, gli ingegneri della Casa Bianca per quello che fate tutti i giorni'', afferma Chelsea su Twitter.