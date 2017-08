Ingoia le dosi di cocaina per evitare l'arresto: gravissimo 26enne africano

Un immigrato africano di 26 anni è ricoverato in gravissime condizioni a Lodi in seguito all’ingestione di alcune dosi di cocaina che si ritiene abbia effettuato volontariamente per sottrarsi a un controllo antidroga scattato nelle scorse ore nel centro di Sant'Angelo Lodigiano. In base alla ricostruzione dei fatti, risulta che mentre una pattuglia della Guardia di Finanza di Lodi intendeva identificarlo e sottoporlo a perquisizione lo straniero si è portato velocemente una mano alla bocca. Avrebbe poi decisamente negato di avere ingerito qualcosa ma i militari lo hanno portato in ospedale per sottoporlo ad accertamenti. I sanitari non hanno evidenziato problematiche ma l’uomo, una volta a casa, ha avuto un malore.

Il giovane africano è stato trovato in stato di forte agitazione e già durante il trasporto in ospedale ha avuto un arresto cardiaco. In pronto soccorso a Lodi è arrivato in coma ed ora è ricoverato in terapia intensiva. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà riprendersi.