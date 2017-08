Incidente stradale per card. Menichelli

(ANSA) - MACERATA, 2 AGO - Tanto spavento ma per fortuna nessuna lesione per il cardinale Edoardo Menichelli, vescovo uscente di Ancona-Osimo, e per il suo autista, Roberto Peccetti di 78 anni di Appignano (Macerata), coinvolti in un incidente stradale verificatosi ieri sera verso le 22:30 sulla statale 361 San Severino-Macerata. L'auto del cardinale, una Nissan Qashqai proveniente da Roma e diretta ad Ancona, giunta all'altezza dell'abitato di Santa Maria in Selva, in comune di Treia, ha incrociato un'auto con i fari abbaglianti alzati che hanno momentaneamente 'accecato' l'autista. La Nissan Qashqai ha sbandato e, urtando forse un paracarro, si è ribaltata rimanendo in bilico su una fiancata. E' stato dato subito l'allarme da automobilisti di passaggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Per il cardinale e il suo autista non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso, che peraltro hanno rifiutato, preferendo di proseguire il loro viaggio per Ancona. (ANSA).