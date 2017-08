(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 2 AGO - Un ex collaboratore di giustizia, Pasquale Gagliostro, di 53 anni, é stato ucciso in un agguato stamattina delle campagne di Palmi. Gagliostro, già affiliato alla cosca Parrello della 'ndrangheta, é stato ucciso con alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni mentre stava lavorando in un suo terreno in contrada "Garanta", tra gli abitati di Palmi e Seminara. Gagliostro, soprannominato "il pistolero", nel 1993 aveva subito un altro agguato. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Palmi, che stanno sentendo familiari e conoscenti della vittima. (ANSA).