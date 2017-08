Strage Bologna: Galletti, è giornata ricordo, non polemiche

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - "Questa è la giornata del ricordo, non delle polemiche: Bologna e Italia rinnovano il loro sdegno, l'unità della nostra comunità è la cosa più preziosa, questo deve essere un momento per unirci". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha risposto all'Associazione dei familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna che, prima del suo intervento in Consiglio comunale, hanno lasciato l'aula per protestare contro il governo. "Per guardare avanti - ha detto Galletti - non dobbiamo dimenticarci di rivolgere lo sguardo a 37 anni fa, quello che accadde è un monito per tutti noi. Bologna è una città con anticorpi democratici. Ci sarà un ricordo perenne di quella tragedia per onorare memoria e verità". (ANSA).