Rischia 'azione positiva' università Usa

(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - L'amministrazione Trump punta a indagare i college americani per discriminazione contro gli studenti bianchi alle iscrizioni. Lo riporta il New York Times citando un documento interno alla Casa Bianca, secondo il quale l'amministrazione intende procedere per vie legali contro le politiche di ammissione basate sulla ''azione positiva', con le quali vengono discriminati gli studenti bianchi. L'azione positiva sono le politiche di promozione all'istruzione di minoranze, che i college e le universita' usano per i gruppi socio-politici svantaggiati. Il documento della Casa Bianca non fa riferimento esplicito alle categorie a rischio discriminazione, ma - mette in evidenza il New York Times - l'uso delle parole 'discriminazione deliberata basata sulla razza' indica l'intenzione di colpire i programmi per portare le minoranze nelle università.