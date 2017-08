(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - "Siamo stati traditi da chi doveva stare al nostro fianco. Gli impegni presi non sono stati mantenuti. Coloro che ricoprono incarichi di Governo non sono stati all'altezza del loro ruolo". Così Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione delle vittime della strage di Bologna e deputato Pd, parlando nella piazza della stazione, gremita per la cerimonia del 37/o anniversario, ha rinnovato le accuse al governo. "Siamo stanchi dell'immobilismo e delle mancate riposte e siamo anche stanchi dell'ambiguità che mostrano troppo spesso gli uomini che sono stati chiamati a presiedere le istituzioni". (ANSA).