(ANSA) - KABUL, 2 AGO - Un attentatore suicida a bordo di un'autobomba si e' fatto esplodere questa mattina contro un convoglio della Nato che si dirigeva verso l'aeroporto di Kandahar, in Afghanistan. La Missione 'Resolute Support' della Nato in Afghanistan ha reso noto che "ci sono delle vittime". In un comunicato diramato dal quartier generale della Missione a Kabul si conferma l'attacco. "Stiamo lavorando per raccogliere tutte le informazioni possibili - dice infine il comunicato - che renderemo note quanto prima".