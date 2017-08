(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 2 AGO - "La vita della comunità di Pescara è stata segnata per sempre un anno fa. Da pochi giorni siamo tornati a rivivere i nostri luoghi nell'area Sae che oggi è 'sistemata a dovere' per la sua visita". Ma "la realtà quotidiana è lontana da ciò che appare oggi". E' un passaggio di una lettera consegnata dall'Associazione Pescara del Tronto 24/8/16 Onlus al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alle aree Sae. "Le casette provvisorie - afferma la Onlus, che nasce dopo il sisma dell'agosto scorso - arrivano dopo un atto di attesa, con un meccanismo di assegnazione confuso e discutibile, che non ha pienamente soddisfatto le esigenze di tutti. Nonostante risultino essere molto piccole rispetto agli spazi a cui eravamo abituati, possono essere accettabili ma solo per tempi brevi. Non vogliamo quindi arrenderci all'idea di esser 'stati sistemati' a vita e chiediamo certezze sull'effettiva durata dell'attuale situazione".