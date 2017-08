'Non onorevole non mantenere gli impegni'

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - "Al nostro Governo dico che non è onorevole prendere un impegno e non mantenerlo, è peggio che non prenderlo". Queste le parole pronunciate dal sindaco di Bologna Virginio Merola nel discorso ufficiale dal palco di Piazza delle Medaglie d'Oro in memoria delle vittime della strage della stazione. "I risarcimenti e la desecretazione degli atti sono impegni che vanno mantenuti - ha aggiunto Merola - Oggi non possiamo permetterci che le autorità abbiano torto troppo a lungo, è pericoloso per la nostra libertà e indebolisce la credibilità delle nostre istituzioni". "Vi chiedo - ha concluso il sindaco di Bologna - di andare avanti insieme, per non dimenticare e per la giustizia". (ANSA).