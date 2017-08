M5S: Casaleggio, apriamo Rousseau, obiettivo 1 mln iscritti

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Il motivo per cui Rousseau è nato è per far partecipare le persone, all'interno del M5S le persone si candidano, partecipano alla scrittura delle leggi, il concetto stesso di Rousseau è quello di ascoltare e partecipare con le persone che vengono coinvolte nella nostra comunità". Lo afferma Davide Casaleggio presentando alla Stampa Estera la piattaforma Rousseau. "L'obiettivo è riuscire ad aprire il più possibile non solo le iscrizioni, ma anche la partecipazione a tutti quelli che vogliono venire a partecipare alla nostra discussione. L'obiettivo è riuscire ad aprire il più possibile la condivisione ed è riuscire ad arrivare a un milione di iscritti entro il prossimo anno", spiega Casaleggio.