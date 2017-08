L.elettorale: Orlando,a settembre farò proposta,no a tedesco

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Alla ripresa di settembre avanzeremo una proposta sulla legge elettorale che possa avere l'adesione più larga in Parlamento: occorre un principio maggioritario legato al premio di governabilità". Lo annuncia Andrea Orlando (Pd), presentando l'associazione Dems. Alla domanda se una soluzione possa essere il sistema tedesco, risponde: "Il tedesco cambia pochissimo la situazione rispetto al sistema attuale". "Non sono un fan del maggioritario - spiega - ma penso che la attuale legge elettorale ci consegni un sistema ingovernabile. E allora io dico che il migliore metodo sarebbe un premio di coalizione, ma siamo pronti a discutere anche di altre soluzioni come un premio alla lista. Solo non ci si può rassegnare a rinunciare all'ambizione di portare il Paese alla terza Repubblica tornando alla prima. Una legge elettorale è tanto più urgente - sottolinea - perché vediamo il rischio di una crisi di sistema: possono bastare pochissimi mesi di vuoto di governo perché la situazione possa sfuggire dal controllo".