Casaleggio, mio ruolo? Volontario che supporta Movimento

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Casaleggio Associati ha sviluppato questo servizio per il M5S e lo ha fatto gratuitamente, oggi lo ha donato al M5S e viene gestito dall'Associazione Rousseau. Il mio ruolo è sempre stato quello di supporto al M5S, non ho cariche elettive, ho sempre dato il mio supporto gratuitamente, non chiedo uno stipendio al M5S, sono uno dei tanti attivisti, volontari che hanno supportato il M5S in questi anni". Lo afferma Davide Casaleggio rispondendo, nel corso della conferenza alla Stampa Estera, a chi gli chiede quale sia il suo ruolo all'interno del M5S.