C.destra: Salvini, chi sarà il leader? Chi prende più voti

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Sì, abbiamo un piano ben chiaro in testa: superamento della legge Fornero, cancellazione degli studi di settore, redditometri, spesometri, accertamenti, invii trimestrali di fatture". Lo afferma il segretario della Lega Nord Matteo Salvini a Radio 24 ospite di "Ma cos'è questa estate" rispondendo a chi gli chiede se sia pronto a candidarsi alla guida del centrodestra. Quanto al leader di Forza Italia, Salvini prosegue: "Berlusconi l'ha detto e io accetto la sua sfida: sarà leader chi prenderà un voto in più in cabina elettorale da parte degli italiani, quindi decideranno gli italiani se prende un voto in più nel centrodestra Salvini o Berlusconi".