Violenza sessuale: aggredisce 2 ragazze in strada, arrestato

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Un salvadoregno di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. L'uomo, manovale regolare in Italia e incensurato, avrebbe aggredito una 17enne e una 23enne che stavano passeggiando con altre due amiche a Cormano, nel Milanese. Probabilmente ubriaco, dopo aver incrociato il gruppo di ragazze e averle insultate, secondo quanto ricostruito dai militari, si è avvicinato con fare aggressivo alla più giovane, palpandola, e poi si è avventato sulla seconda giovane, mentre le amiche tentavano di bloccarlo. La 17enne, riuscita ad allontanarsi, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. I carabinieri, arrivati sul posto mentre il salvadoregno si stava allontanando, lo hanno arrestato e portato in carcere a Monza.