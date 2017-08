Migranti: a Calais presto docce e sanitari per profughi

(ANSA) - PARIGI, 2 AGO - Primo passo verso migliori condizioni di vita per i migranti a Calais, dopo il duro richiamo del Consiglio di Stato nei confronti del governo di Parigi. I primi elementi del nuovo dispositivo di sostegno ai profughi, docce e sanitari, promesso dal ministro dell'Interno Gérard Collomb, verranno installati "entro la fine della settimana prossima", ha detto il prefetto del Pas-de-Calais, Fabien Sudry, aggiungendo: "Incontrerò le associazioni e sarò in relazione con il comune per decidere sul dispositivo più adeguato possibile". Per il prefetto sono attualmente 450 i migranti senza fissa dimora presenti nella regione di Calais, una "tendenza in aumento nelle ultime settimane".