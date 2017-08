Gb: Filippo va dai Royal Marines, l'ultimo impegno pubblico

(ANSA) - LONDRA, 2 AGO - E' arrivato il giorno dell'ultimo impegno pubblico per il principe Filippo dopo che lo scorso maggio aveva annunciato il suo ritiro, all'età di 96 anni. L'appuntamento è ad una parata dei Royal Marines, a chiusura di una gloriosa carriera al servizio della monarchia. Secondo la Bbc, il duca di Edimburgo dal 1952 ha preso parte a oltre 22 mila impegni pubblici da solo, oltre a quelli a fianco della regina Elisabetta. Il ritiro dagli eventi pubblici non è però totale perche Filippo, come ha spiegato Buckingham Palace, può decidere di accompagnare ancora la sovrana in certe occasioni.