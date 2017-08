(ANSA) - PODGORICA, 2 AGO - Il primo ministro del Montenegro di nuovo sotto i riflettori. Dopo il siparietto al vertice Nato di Bruxelles in cui il presidente americano Donald Trump lo spostò bruscamente per mettersi in prima fila, oggi è stato il protagonista di un lapsus di fronte al vicepresidente Mike Pence. Parlando del vertice sui Balcani sotto l'egida degli Usa, Markovic ha chiamato l'Hotel Hilton "Hotel Clinton". Non si è corretto, mentre i reporter ridevano e il vicepresidente ha abbozzato un sorrisetto.