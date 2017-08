Consiglio d'Europa, Stati riconoscano genocidio rom

(ANSA) - STRASBURGO, 2 AGO - "Gli Stati membri del Consiglio d'Europa devono fare sforzi più vigorosi per un pieno riconoscimento del genocidio e di altre atrocità commesse nel passato contro i Rom". Lo afferma Nils Miuznieks, commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa in occasione della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale istituita con una risoluzione dal Parlamento europeo il 15 aprile 2015. "Riconoscere il passato è innanzitutto una questione di giustizia, ma è anche un passo necessario per rafforzare la fiducia e il rispetto reciproci tra le comunità Rom e non Rom, senza di cui le politiche che mirano a migliorare la situazione dei Rom hanno poche probabilità di successo" evidenzia Muiznieks.