Lavoro:Napoli,operai ancora su gru,malore dopo sciopero sete

(ANSA) - NAPOLI, 2 AGO - Malore provocato dal caldo e dallo sciopero della sete per uno dei due operai dell'indotto Hitachi che da tre giorni protestano sulla sommità di una gru in piazza del Municipio a Napoli. I colleghi che presidiano l'esterno del cantiere hanno chiesto l'intervento del medico. "Non vogliono scendere - dice uno degli operai - almeno fino a quando non ci saranno chiari impegni sulla loro ricollocazione in fabbrica". Il caldo torrido mette a dura prova la resistenza dei due operai e a poco è servito l'utilizzo di un ombrellone da spiaggia che hanno fissato alla passerella della gru.