Venezuela: Costituente, opposizione convoca manifestazione

(ANSA) - CARACAS, 2 AGO - L'opposizione venezuelana ha convocato una manifestazione di protesta a Caracas per domani, nella stessa giornata in cui si istallerà la controversa Assemblea Costituente - i cui membri sono stati eletti domenica scorsa - nella sede del Parlamento, controllato dall'antichavismo dalle elezioni politiche del 2015. Lo ha annunciato il vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, con un messaggio su Twitter nel quale ha chiamato a "sfilare contro la truffa costituzionale", nello stesso giorno "in cui la dittatura pretende istallare la Costituente fraudolenta". Lunedì scorso, il presidente del Parlamento, Julio Borges, ha annunciato che l'opposizione non intende cedere la sede del potere legislativo alla Costituente, avvertendo che si sta andando verso "uno scenario molto probabile di scontro violento" a Caracas.