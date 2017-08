Turista 82 anni 'disperso' mare, lo ritrova Guardia costiera

(ANSA) - ANCONA, 2 AGO - A 82 anni un turista bolognese si è tuffato in mare dalla propria barca al largo della spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo, ma poi, stanco per una lunga nuotata, si è fermato per riposarsi. Non vedendolo rientrare però la moglie e gli amici in barca hanno dato l'allarme alla Guardia costiera, che, dopo una breve ricerca dei battelli "GC A83" e "GC 253", già presenti in zona, ha recuperato l'anziano nuotatore sano e salvo. Per il dispositivo di soccorso erano stati già allertati anche il primo Nucleo Subacqueo Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e la prima Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Pescara, per le eventuali ricerche del disperso sott'acqua e dall'alto. Il turista è stato individuato però da uno dei due battelli: una volta a bordo si è molto scusato per aver involontariamente messo in moto tutta questa macchina dei soccorsi.