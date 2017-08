Libia: Camera e Senato approvano risoluzioni per missione

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - La Camera ha approvato la risoluzione sulla missione in Libia con 328 voti a favore. I voti contrari sono stati invece 113. Nella risoluzione approvata che ha come primo firmatario Fabrizio Cicchitto e che ha avuto parere favorevole del governo sono state recepite alcune parti della mozione a prima firma di Renato Brunetta e di Mdp, a prima firma Eleonora Cimbro. Il resto delle mozioni sono state respinte. Sì alla missione in Libia anche da Palazzo Madama. Il Senato ha approvato le due risoluzioni presentate, una dalla maggioranza - fatta propria dalla commissione (191 sì, 47 no nessun astenuto) - e una da FI (170 sì, 33 no e 37 astenuti) sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per far fronte agli sbarchi di migranti.