In Kenya un'Accademia di cucina italiana per ragazzi poveri

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Dalla collaborazione tra la onlus Alice for Children e l'Istituto Carlo Porta di Milano nasce la prima Accademia di cucina italiana in Kenya. Alice Italian Food Academy, questo il nome del progetto, nasce come risposta alle nuove esigenze del mercato del lavoro in Kenya, sempre più orientato alla ristorazione e alla ricezione turistica. E' una formula studiata per offrire ai ragazzi delle baraccopoli di Nairobi nuove opportunità lavorative, grazie al supporto di esperti del settore. L'Istituto Carlo Porta si impegna infatti ad affiancare, a Nairobi, lo staff di Alice for Children nell'avvio della nuova scuola di cucina dedicata alle eccellenze italiane. Ogni anno, oltre 60 ragazzi potranno accedere al percorso didattico dell'Accademia, seguendo lezioni e workshop tenuti da chef italiani. Al termine della formazione, pratica e teorica, gli aspiranti cuochi e gestori di sala saranno pronti per un percorso di inserimento lavorativo nei migliori ristoranti del Kenya.