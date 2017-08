Migranti: gip Trapani ordina sequestro nave Iuventa

(ANSA) - PALERMO, 2 AGO - Investigatori del Servizio Centrale Operativo, della squadra mobile di Trapani e del Nucleo Speciale d'Intervento della guardia costiera hanno eseguito il sequestro preventivo della motonave "Iuventa", battente bandiera olandese ed operante per conto dell'organizzazione non governativa tedesca "Jugend rettet", disposto dal gip del tribunale di Trapani. Il sequestro è stato disposto dal gip di Trapani Emanuele Cersosimo su richiesta del pm Andrea Tarondo. Il provvedimento nasce da una inchiesta avviata ad ottobre del 2016 che ha consentito - dice la polizia di Stato - di raccogliere indizi sull'uso della motonave "Iuventa" per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Iuventa è stabilmente utilizzata per il soccorso di migranti in prossimità delle coste libiche e per il loro trasbordo su altre navi sempre in acque internazionali, e naviga abitualmente nel mare Libico, in prossimità delle acque territoriali del paese africano, dice la questura trapanese.