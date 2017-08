Qatar: Alfano, al via fornitura di 7 navi militari

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Oggi parte il contratto 'Corvette', firmato con la nostra Fincantieri, che prevede 5 miliardi di euro per la fornitura, in 5 anni, di 7 unità navali destinate alla Marina Militare del Qatar". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in visita a Doha. Il contratto, che riguarda Fincantieri, ammonta a 5 miliardi di euro. "Il progetto impiegherà, in Italia, circa 1000 lavoratori", ha aggiunto. (ANSA).