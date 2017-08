Venezuela: 'dati affluenza elezioni alterati'

(ANSA-AP) - LONDRA, 2 AGO - L'amministratore delegato della società che ha fornito il supporto elettronico per le elezioni in Venezuela ha affermato che i risultati dell'affluenza sono stati alterati. Julio Borges, presidente del Parlamento venezuelano, ha annunciato che un gruppo di deputati si recherà oggi alla sede della Procura Generale per esigere un'inchiesta penale contro i responsabili del Consiglio Nazionale Elettorale (Cne) per aver diffuso "risultati falsi" riguardo all'affluenza nelle elezioni per l'Assemblea Costituente di domenica scorsa.