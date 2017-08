Maxi rogo Brindisi: denuncia per Rfi, incendio colposo

(ANSA)- BRINDISI, 2 AGO -I carabinieri forestali di Brindisi hanno inviato una dettagliata informativa in procura per incendio boschivo colposo riguardo l'incendio che lo scorso 25 luglio scorso ha distrutto oltre 30 ettari di vegetazione alle porte di Brindisi, nei pressi dell'invaso idrico del Cillarese. La responsabilità, per colpa discendente da negligenza, andrebbe attribuita - spiegano gli investigatori - alla società Rete Ferroviaria italiana per non aver ottemperato all'obbligo cui sono sottoposti enti, società e gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie,di ripulire banchine,cunette e scarpate di propria competenza, da vegetazione erbacea, residui vegetali e ogni materiale infiammabile. Dopo alcuni giorni in cui sono state effettuate perizie sui luoghi,raccolte informazioni, delimitate le aree bruciate,individuati i punti di innesco, i carabinieri forestali hanno concluso che erano due i punti principali da cui si era propagato l'incendio, entrambi lungo la linea ferroviaria, nei pressi della fermata "Ospedale Perrino".