(ANSA) - CARACAS, 2 AGO - Nicolas Maduro presiederà oggi la cerimonia di giuramento dei 545 membri dell'Assemblea Costituente eletta domenica scorsa in Venezuela. Lo hanno reso noto fonti ufficiali. La cerimonia, precisano le fonti, si svolgerà nel Poliedro di Caracas - una struttura per spettacoli sportivi che è servita anche come seggio elettorale, domenica scorsa - alle 15 (le 21 in Italia).