(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "La Camera dei deputati non è mai stata destinataria di alcuna richiesta formale di questi dati e l'Ente da Lei presieduto non ha competenza istituzionale a conoscere nel dettaglio le singole posizioni contributive dei deputati in carica e di quelli cessati dal mandato". Così i Questori Camera replicano al Presidente Inps chiarendo che i dati sui versamenti dei parlamentari sono da sempre pubblici nel loro complesso.