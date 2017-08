Maturità: aumentati i 100 e lode ma anche i promossi con 60

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Sono aumentati gli studenti che hanno preso 100 e 100 e lode alla maturità ma anche i candidati che hanno portato a casa il diploma appena con la sufficienza. Il 62,5% dei diplomati ha ottenuto una votazione superiore a 70/100 e le lodi sono passate dall'1,1% del 2016 all'1,2% di quest'anno; in tutto in Italia sono 5.494 i diplomati con lode e in termini di dati assoluti le Regioni con il maggior numero di 'super bravi' sono Puglia (944 diplomate e diplomati con lode), Campania (802) e Sicilia (516). I 60 sono passati all'8,4% dall'8% dell'anno scorso. Quanto agli scrutini di fine anno quasi uno studente su quattro delle Superiori dovrà recuperare a settembre una o più insufficienze, anche se si registra un generale miglioramento, con un calo delle bocciature: dal 7,9% dello scorso anno all'attuale 7,3%.