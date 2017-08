Incendi: piromane arrestato da polizia a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 2 AGO - La polizia di Stato ha arrestato a Cosenza Andra Barone, di 37 anni, poco dopo che, in località Vaglio Lise, aveva dato fuoco, utilizzando un accendino, ad alcune sterpaglie in più punti vicini e si era poi allontanato. Determinante per l'arresto del piromane é stata la segnalazione di un cittadino, che dopo avere notato il comportamento dell'uomo ha telefonato al 113. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme appiccate da Barone si estendessero ad un vicino canneto. Il piromane é stato rintracciato in un bagno della vicina stazione ferroviaria, dove si stava lavando per cancellare le tracce di fuliggine che aveva sulla braccia e sulle gambe. Barone é stato condotto in carcere. (ANSA).