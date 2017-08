(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - Un fuga di gas causa un'esplosione in una scuola di Minneapolis, provocando il crollo parziale del tetto dell'edificio. Lo riportano i media locali, sottolineando che i pompieri sono sul posto e al momento due persone sarebbero disperse. "Le forze dell'ordine sono sul posto. Daremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili e confermate" afferma il sindaco di Minneapolis, Betsy Hodges.