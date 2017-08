(ANSA) - MOSCA, 2 AGO - La firma delle sanzioni Usa da parte di Donald Trump "di fatto non cambia nulla" e "le misure di risposta" alle nuove restrizioni inflitte da Washington a Mosca "sono già state prese": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Di fatto ciò non cambia nulla. Quali misure di risposta? Non c'e' niente di nuovo. Sono gia' state prese le misure di risposta", ha affermato Peskov.