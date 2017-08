(ANSA) - PALERMO, 2 AGO - "Un dialogo con Berlusconi sulla legge elettorale? Penso che le regole del gioco bisognerebbe scriverle insieme, quindi che le leggi elettorali debbano essere scritte insieme a Berlusconi e a Grillo". Lo ha detto Matteo Renzi a Palermo. "Andrebbe fatta tutti insieme - ha detto - se c'è tempo non lo so. Se ci sono le condizioni bene. A me interessa dire: non facciamo leggi contro gli altri. Noi i Cinquestelle li sconfiggiamo con i voti".