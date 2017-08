Cinque anarchici arrestati per bomba Firenze

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Cinque militanti anarchici sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in relazione alla bomba esplosa lo scorso Capodanno a Firenze davanti a un centro culturale di destra, a causa della quale l'artificiere di polizia Mario Vece perse un occhio e una mano. La conferma dell'operazione in corso a Firenze arriva dall'Antiterrorismo che, assieme agli uomini della Digos fiorentina, ha eseguito i provvedimenti. L'attentato avvenne a Firenze la mattina dello scorso primo gennaio. Fu provocato da un ordigno infilato tra le maglie della saracinesca della libreria 'Il Bargello', riconosciuta come centro culturale di destra. La deflagrazione colpì in pieno un artificiere della questura di Firenze che si era appena avvicinato (era in giro con una pattuglia che aveva notato l'involucro inserito nella serranda) ed aveva cominciato ad esaminare la bomba. L'ordigno aveva un timer.