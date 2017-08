Francia: cala popolarità Macron, al 36%

(ANSA) - PARIGI, 2 AGO - Cala la popolarità del presidente Emmanuel Macron, che perde 7 punti in un mese scendendo al 36%. Lo rivela un sondaggio condotto da YouGov tra il 26 e 27 luglio per Huffington Post e CNews, secondo il quale il capo dell'Eliseo è in forte ribasso soprattutto presso i centristi, all'81% (-14), e i repubblicani(-8). In ribasso di due punti il Primo Ministro, Edouard Philippe, che però supera Macron attestandosi al 37%. Male anche il governo, che scende al 33%, 5 punti in meno.