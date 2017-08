Giappone: premier Abe annuncia rimpasto di governo

(ANSA) - TOKYO, 3 AGO - Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato il quarto rimpasto di governo dall'inizio del suo secondo mandato - nel settembre 2012 - per tentare di arginare il crollo dei consensi in seguito a una serie di scandali che hanno colpito la sua amministrazione. Tra le nomine più importanti quella del ministro degli Esteri Taro Kono, già responsabile delle Riforme Amministrative, che sostituirà l'ex numero uno della diplomazia nipponica Fumio Kishida, andato ad occupare il ruolo di presidente dell'organismo della direzione del partito liberal democratico, da molti ritenuto come l'anticamera per il prossimo incarico di primo ministro. La decisione del rimpasto di governo giunge dopo un'aspra campagna mediatica da diversi mesi che ha visto coinvolto lo stesso Abe, accusato di favoritismo in un progetto di costruzione di una scuola elementare a Osaka e la concessione di licenze di pratica veterinaria a Okayama, vicende che riguardavano persone a lui vicine.