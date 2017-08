Brasile: rimorchiatore affonda in Rio Amazzoni

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 2 AGO - Nove persone sono disperse in acqua dopo un incidente navale avvenuto oggi sul Rio delle Amazzoni, in Brasile: un rimorchiatore è affondato nei pressi del municipio di Obidos, nella regione ovest dello stato di Parà, dopo una collisione con un cargo Mercosul, che stava avanzando lungo il fiume, in direzione di Manaus, carico di container. Una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco è stata inviata sul posto per iniziare le ricerche, mentre la locale capitaneria di porto ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.