Migranti: 75 trasferiti in pullman da Gorizia

(ANSA) - GORIZIA, 3 AGO - Sono partiti questa mattina i 75 richiedenti asilo trasferiti da Gorizia e Gradisca d'Isonzo (Gorizia) su indicazione del Ministero dell'Interno per alleggerire la situazione dei migranti dell'Isontino. Un primo pullman è partito dal Centro San Giuseppe di Gorizia con a bordo 50 persone da smistare tra Milano (25) e Torino (25). Altri dieci migranti hanno lasciato l'hub goriziano su una seconda corriera. Questa, dopo una sosta tecnica al Cara di Gradisca d'Isonzo - necessaria per raccogliere altri 15 migranti - si è diretta verso Chieti. Il trasferimento permetterà ora a una parte dei richiedenti asilo fuori convenzione che da settimane dormono all'addiaccio in città di entrare nel sistema dell'accoglienza. Anche la scorsa notte un gruppo di persone ha bivaccato in piazza di fronte alla prefettura di Gorizia.