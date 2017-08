(ANSA) - PARIGI, 03 AGO - Allerta caldo anche nel sud della Francia. Le autorità transalpine hanno dichiarato l'allerta arancione per le alte temperature in otto dipartimenti della parte meridionale del Paese. In alcuni casi, sostengono gli esperti, la temperatura "percepita" potrebbe toccare i 50 gradi, mentre resta alto il rischio di altri incendi dopo quelli che colpiscono attualmente il sud della Corsica. La 'canicule' - come chiamano Oltralpe gli episodi di forte caldo - dovrebbe durare fino a sabato.