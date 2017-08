Migranti: Jugend rettet, nostra priorità salvare vite umane

(ANSA) - PALERMO, 3 AGO - ''Per noi il salvataggio di vite umane è e sarà la priorità e ci dispiace non poter operare nella zona di ricerca e salvataggio in questo momento. Non vogliamo fare alcuna ipotesi per questo stiamo raccogliendo informazioni a tutti i livelli e solo dopo potremmo valutare le accuse. Speriamo di incontrare le autorità italiane prestissimo''. Lo scrive l'ong Jugend rettet su twitter e sul sito a proposito del sequestro della propria nave Iuventa sequestrata dal gip di Trapani nell'ambito di una inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Non tutti i commenti al tweet sono positivi. C'e' chi augura un felice anno in carcere, chi scrive ''facile coi soldi italiani''. Ma c'e' anche chi sprona ad andare avanti e chi scrive ''i nostri nipoti un giorno sapranno che avete fatto la cosa giusta, forza'' e ''salvate le persone ma non portatele in Italia''.