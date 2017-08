Gentiloni, per intelligence sfide inedite, oltre frontiere

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Oggi la riforma dell'intelligence compie dieci anni. Non sono pochi per un bilancio, in una fase di accelerazione continua della storia". E' quanto afferma in un messaggio il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nell' occasione del compleanno dei nuovi servizi. "Non dobbiamo fronteggiare solo le minacce interne alla nostra sicurezza, ma troviamo innanzi a noi anche un panorama di minacce inedite, che ignorano le frontiere fisiche, valicano i muri, si annidano sin nel cuore delle nostre società. Dieci anni fa - aggiunge - i tempi erano maturi per modificare in profondità un assetto normativo che rifletteva un mondo, quello della guerra fredda, tramontato per sempre. L'11 settembre, gli attentati di Madrid e Londra, i primi attacchi ad infrastrutture critiche su larga scala avevano cambiato da tempo il volto della minaccia".