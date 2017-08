Iran: Khamenei investe ufficialmente Rohani presidente

(ANSA) - TEHERAN, 3 AGO - Hassan Rohani è stato oggi nominato ufficialmente presidente dell'Iran per i prossimi quattro anni. L'investitura è avvenuta da parte della Guida suprema dell'Iran, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, nel corso della cerimonia di 'Tanfiz' (validazione) che si è tenuta questa mattina a Teheran e che ha segnato il riconoscimento dei risultati elettorali del 19 maggio scorso e l'avvio del secondo mandato presidenziale per Rohani. Dopo la cerimonia di investitura, Rohani ha illustrato in un discorso il programma di governo incentrato sulla "giustizia sociale". In tal senso Rohani ha rimarcato che il suo governo si impegnerà per "sradicare la povertà e la corruzione, contenere l'inflazione e facilitare la crescita economica". L'insediamento ufficiale di Rohani nel secondo mandato è in programma sabato prossimo con il giuramento solenne del presidente davanti al Parlamento.