Incendi: rogo a Grosseto, chiusa l'Aurelia

(ANSA) - GROSSETO, 3 AGO - Un grosso incendio è scoppiato nella zona industriale nord di Grosseto vicino ad un centro commerciale. A causa del rogo è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 Via Aurelia a Grosseto, in direzione Roma. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincoli di Grosseto Nord (km 188). Sul posto ci sono già sei automezzi dei vigili del fuoco e un elicottero della Regione. I pompieri stanno cercando di evitare che le fiamme si avvicinino alle strutture del centro commerciale. Si tratta del terzo incendio in tre giorni, probabilmente doloso, che viene appiccato nella zona di Commendone, alle porte di Grosseto.