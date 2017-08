Allontanato da un bar, spacciatore incendia il locale

E’ stato allontanato perché non voleva pagare alcune consumazioni e poco dopo è tornato con della benzina e ha dato fuoco al bar, in cui si trovavano numerosi avventori. Nessuno è rimasto ferito e l'uomo è stato bloccato poco dopo dalla polizia. E’ accaduto intorno alle 11 a Milano: l’autore dell’azione è un marocchino che il gestore del bar conosceva come «molesto e spacciatore».