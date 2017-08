Papa:ascoltare grido cristiani M.Oriente

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 AGO - "Nessuno di noi deve rimanere cieco davanti alle sofferenze" dei nostri fratelli e sorelle cristiani in Medio Oriente che "per guerre fratricide e fanatismi religiosi, sono costretti ad abbandonare le loro case o sono forzati a lasciare le loro terre". Così Papa Francesco, nel messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione dell'annuale raduno, arrivato alla sua 135/a edizione, dei Cavalieri di Colombo (St.Louis, 1-3 agosto). Il Papa, riferisce Radio Vaticana, esprime la propria gratitudine ai Cavalieri per il loro supporto a questi perseguitati, invitando a pregare "per coloro che sono nella necessità; per la conversione dei cuori; per la fine della spirale di violenza, odio e ingiustizie in quell'area del mondo". Citando il versetto della Lettera ai Romani di San Paolo "Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?", il messaggio invita quindi a "combattere la crescita di una cultura globale dell'indifferenza che scarta i fratelli e le sorelle più deboli".