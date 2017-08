(ANSA) - BRUXELLES, 3 AGO - "Mi dispiace che alcune ong abbiano scelto di non firmare il Codice di condotta. Dobbiamo lavorare tutti assieme per smantellare il modello di business dei trafficanti ed evitare le morti dei migranti. Per questo chiedo di nuovo a tutte le ong di aderire all'iniziativa. Più ampia sarà la scala del nostro lavoro comune, migliori saranno i risultati sul terreno". Così il commissario europeo a Migrazione e Affari interni Dimitris Avramopoulos in un'intervista all'ANSA.