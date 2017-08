Venezuela: Almagro chiede riunione urgente del Consiglio Osa

(ANSA) - WASHINGTON, 3 AGO - Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio Permanente dell'organismo per esaminare la situazione in Venezuela, domani o dopodomani. In una lettera al presidente di turno del Consiglio, il rappresentante del Brasile, Almagro ha sottolineato la "necessità immediata di esaminare l'aggravamento della situazione in Venezuela, a causa delle illegittime elezioni per l'Assemblea Costituente svoltesi il 30 luglio scorso". La richiesta del segretario Osa si aggiunge al vertice di ministri degli Esteri del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) convocato per sabato prossimo in Brasile e la riunione annunciata dal presidente peruviano, Pedro Pablo Kuczynski per martedì prossimo, 8 agosto. Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Messico, Panama e Paraguay hanno già confermato la loro partecipazione al vertice di Lima.